Bilderklau am Schwarzsee

Seit mehr als zehn Jahren betreibt die Künstlergilde Kitzbühel in Kooperation mit dem Kulturreferat der Stadtgemeinde den sogenannten Farbmeditationweg am nördlichen Schwarzseeufer.

Kitzbühel | Die Bilder werden immer wieder ausgetauscht – so auch im Juni diesen Jahres. Jetzt musste die Künstlergilde allerdings feststellen, dass zwei der Werke gestohlen wurden. „Dazu wurden die Rahmenabdeckungen abgeschraubt und die Bilder entwendet. Die beiden Bilder sind auf speziellen Aluminium-Verbundplatten aufgebracht, die jetzt neu beschafft werden müssen“, heißt es seitens der Künstlergilde.



Der Diebstahl hat sich im Zeitraum von 11. und 13. Juli ereignet. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder zweckdienliche Hinweise geben können, ersucht der Oberdekan der Gilde um Info unter Tel. 0664/427 47 47.



Um weiteren Diebstählen vorzubeugen, bietet die Gilde an, bei Interesse an den Bildern die Motive zum Selbstkostenpreis nachdrucken zu lassen. KA