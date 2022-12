Bewirteten Sportler und Promis

Einen fixen Programmpunkt im Kalender der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser stellt seit Jahren der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen dar, der immer Anfang Dezember ausgetragen wird.



Hochfilzen | Unter der Leitung ihrer Praxislehrpersonen zeigten die Schüler ihr gastronomisches Können in Küche und Service und stellten so das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste sicher. Im VIP-Zelt, das seit Jahren von der Tourismusschule St. Johann betreut wird, konnten sich die hungrigen Besucher zwischen den Bewerben an den Buffets stärken. Unter den prominenten Gästen fanden sich ehemalige Olympiasieger ebenso ein wie die aktiven Biathletinnen Lisa Hauser und Anna Gandler und auch die Politik war mit Klaudia Tanner, Bundesministerin für Landesverteidigung, Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer und Landesrätin Cornelia Hagele vertreten.



„Die Schüler sowie die betreuenden Lehrpersonen haben arbeitsintensive Tage hinter sich“, erklärt Schulleiter Herbert Schachner. „Doch der Einsatz hat sich gelohnt. Wir sind sehr froh darüber, dass nach zwei Jahren Pause derartige Veranstaltungen wieder stattfinden können und den Schulalltag bereichern.“

Bild: Schüler der Tourismusschule mit DS Alexander Mair, Ministerin Klaudia Tanner und Fachvorständin StR Marianne Unterrainer. Foto: Tourismusschulen St. Johann