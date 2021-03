Bewerbungstraining online

Um optimal für den Berufseinstieg vorbereitet zu sein, nahmen die Matura- und Abschlussklassen an Bewerbungstrainings teil – virtuell versteht sich. Wir fragten nach, welche Eindrücke sie bei den Workshops sammeln konnten und was sie Neues gelernt haben.



Kitzbühel | Der Workshop - von den Raiffeisenbanken im Bezirk Kitzbühel finanziert - war in zwei Teile gegliedert. Im Ersten ging es um das korrekte Erstellen von Bewerbungsunterlagen, im Zweiten um die Vorbereitungen für Vorstellungsgespräche. Die Schüler konnten auch von Zuhause aus ihre eigenen Ideen und Erfahrungen einbringen. Sie nutzten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und aktiv mitzuarbeiten.



Positives Feedback bekamen auch die beiden Trainer der Bildungsconsulting der Wirtschaftskammer Tirol, die viel Erfahrung mitbrachten und gute Tipps geben konnten. Am Ende des Workshops erstellte jeder seine Bewerbungsunterlagen unter Einhaltung der besprochenen Formkriterien, um dafür auch ein individuelles Feedback zu erhalten. Damit sind die Schüler der BHAK/BHAS Kitzbühel bestens für ihre berufliche Laufbahn gerüstet. MoJo, ChSt

Bild: Online-Bewerbungstraining für die zukünftigen AbsolventInnen. Foto: Lorenz Huter