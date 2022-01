Besuch im Museum Kitzbühel

Die Sportmittelschule (SMS) Kitzbühel besuchte das Stadtmuseum Kitzbühel.



Kitzbühel | Mit ihrem Geschichtelehrer Paul Siegert besuchte die 2c Klasse das Museum Kitzbühel, da die dortige Sammlung gut zum gegenständlichen Thema des Unterrichts passte und sich einzigartige Schaustücke dort finden lassen.

Als besondere Aufmerksamkeit führte Museumsdirektor Wido Sieberer persönlich die Kinder durch die Ausstellung zur Geschichte Kitzbühels und konnte ihnen auf diesem Weg natürlich die entsprechenden Hintergründe zu den Museumsobjekten auf ganz besondere Weise erläutern.



Die Schüler waren beeindruckt von der Bandbreite des Museums und auch über das Gebäude selbst, welches sich in einem der ältesten Teile der Stadt befindet. Dank einer behutsamen Sanierung des Gebäudes konnte auch die Baustruktur sichtbar gemacht und den Besuchern, also auch den Schülern, nähergebracht werden.



Die SMS Kitzbühel sieht es als ihre Aufgabe an, Kinder in das Gemeinschaftsgeschehen der Stadt einzubinden und ihnen lokale Besonderheiten näher zu bringen, was mit diesem interessanten Museumsbesuch sicher erreicht werden konnte.

Bild: V.l.: Geschichtelehrer Benedikt Call und Paul Siegert mit Schülern der 2c Klasse, Direktorin Angelika Trenkwalder und Museumsdirektor Wido Sieberer. Foto: Obermoser