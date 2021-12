Bestes Management in der Krise

Toller Erfolg für Geschäftsführerin und Verband: Viktoria Veider-Walser und Kitzbühel Tourismus wurden hohe Managementqualitäten zuerkannt.



Kitzbühel | Die Online-Plattform Leadersnet rief heuer erneut zur Wahl der Krisenmanager des Jahres auf. Die Redaktion hat dafür Personen nominiert, die in diesem Jahr besonders aufgefallen sind – in positiver wie in negativer Hinsicht. Im Anschluss folgten zwei parallele Votingphasen durch Jury und Leserschaft, wo neben „Digitaler Kompetenz“ und „Fähigkeit der Glaubwürdigkeit“ auch „Flexibilität“ abgefragt und mittels bewährtem Sterne-System bewertet wurde. Der errechnete Faktor aus Performance, Anzahl der Votes sowie Stimmen der Jury war ausschlaggebend für das Ranking.



Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, überzeugte mit ihrer Performance sowie ihrem Netzwerk und wurde vor hochkarätigen österreichischen Spitzenmanagern zur Krisenmanagerin des Jahres 2021 gekürt. Auch in der Kategorie Tourismus belegt die jüngste Geschäftsführerin der Tiroler Tourismusverbände Platz 1.



Obmann Christian Harisch gratuliert herzlich: „Kitzbühel ist unglaublich stolz, dass unsere geschäftsführende Obfrau Dr. Viktoria Veider-Walser als Krisenmanagerin des Jahres ausgezeichnet wurde. Viktoria setzte sich bei der Wahl nicht nur gegenüber der amtierenden Justizministerin, sondern auch gegenüber der niederösterreichischen Landeshauptfrau und gegenüber der Geschäftsführerin der Österreich Werbung durch. Es zeigt sich, dass der Kitzbüheler Weg zweifelsfrei richtig war und ist. Das Management auch des Tiroler Tourismus gehört in die Hände von Managern und nicht in jene von Funktionären.“



Aber auch weitere Kitzbüheler Führungspersönlichkeiten wie Anton Bodner und Christian Wörister (Bergbahn AG Kitzbühel) und Richard Hauser (CEO Kitzbühel Country Club) werden im Ranking in dieser Kategorie angeführt. Kitzbühels BM Klaus Winkler ist in der Kategorie Politik vertreten.

Bild: Viktoria Veider-Walser ist Krisenmanagerin des Jahres. Foto: Markus Mitterer