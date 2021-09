Bestes Equipment

Im Sommer E-Bike- und Mountainbike, im Winter alle Arten von Skisport: Wenn der Berg ruft, ist das Schiladl mit angeschlossenem Gwandladl in Jochberg die erste Adresse für alle Bike- und Bergsport-Enthusiasten.



Verkauf und Verleih von E-Bikes sowie Mountainbikes – in der warmen Jahreszeit konzentriert man sich im Schiladl, ab Sommer 2022 im Bikeladl, voll und ganz auf das Thema Bergradeln. Direkt neben der Talstation Wagstätt gelegen, bietet das renommierte Bergsport-Fachgeschäft ein breites Spektrum an Produkt-Neuheiten verschiedener Designs und Fahreigenschaften von renommierten Herstellern (KTM, Scott, Merida) samt Anbauteilen und Zubehör. Helme von Giro, Bell, Scott und Oakley sowie funktionale Sportbekleidung von Ortovox, Scott, Ternua und Oakley ergänzen das breite Angebot für alle Bikesport-Fans.

Kunden vertrauen auf kompetente und ehrliche Beratung von Profis

Der familiengeführte Betrieb – Max Brunner leitet das Schiladl, Ehefrau Daniela das Gwandladl – zeichnet sich neben Top-Equipment in Ausrüstung und Bekleidung durch persönliche Beratung und umfassende Serviceleistungen aus. Das perfekte Setup wird in der Bike-Fitting-Station optimiert; für Sicherheit sorgen Updates von Shimano- und Bosch-Motoren sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten in der hauseigenen Werkstatt.



Kunden schätzen die Kompetenz des erfahrenen Sportausrüsters und vertrauen auf die ehrliche und persönliche Beratung der geschulten Mitarbeiter, die bei jedem Anliegen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im Winter sind Schiladl und Gwandladl umfassende Ausrüster für Tourengeher, Freerider, Racer und Allrounder.



Die neue Fischer-Vacuum-Boot-Station und langjährige Erfahrung im Boot-Fitting sorgen für eine optimale Passform der Skischuhe. Der perfekte Ski-Service-„Feinschliff“ und der Verleih von Top-Modellen zeichnen den Bergsport-Profi aus.

Ein großer Parkplatz vor dem Haus gestaltet den Besuch im Schiladl und Gwandladl unkompliziert und bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt für zahlreiche Natur-Erlebnisse in die herrliche Bergwelt der Kitzbüheler Alpen. www.schiladl.at

Bild: Spaß muss sein: Max Brunner auf einem Life-Bike.