Beste Nachwuchstänzerinnen Österreichs

Sensationelle Tanzperformance der Studentinnen der Austria Tanz Akademie St. Johann – sie wurden als beste Nachwuchstänzerinnen Österreichweit prämiert

Noemie De Carvalho und Nicola Gstöttner, beide große Talente der ATA, tanzten sich beim hochkarätigen Nachwuchswettbewerb „DIE GOLDENE NOTE“ im Finale der drei besten Nachwuchstänzerinnen Österreichs auf Gold und Silber!

St. Johann | Das ORF-Format „Stars und Talente“ prämiert jedes Jahr hochbegabten Nachwuchs. Heuer erstmalig wurde der hochkarätige Preis „Die Goldene Note“ auch in der Kategorie „Ballett und zeitgenössischer Tanz“ vergeben. Auch Studierende der Wiener Staatsoper nahmen daran teil, doch die beiden jungen Tänzerinnen, die Ihre Tanzausbildung an der Austria Tanz Akademie in St. Johann absolvieren, überzeugten bereits bei den Vorausscheidungen die Jury von ihrem Können am meisten. Beim großen Finale am Freitag, welches im ORF im Hauptabendprogramm übertragen worden ist, konnte Noemie De Carvalho mit ihrem zeitgenössischen Tanz den Sieg nach St. Johann holen, Nicola Gstöttner belegte den 2. Platz.

Ein grandioser Erfolg für die Nachwuchstänzerinnen und ein riesiges Lob an die Austria Tanz Akademie für die Vorbereitungen, die tollen Choreografien und das professionelle Einstudieren der Tänze. Übrigens: Begonnen haben die zwei jungen Talente Ihre Tanzausbildung im Kindesalter bei der Tiroler Ballettschule. www.austria-tanz-akademie.at, Fotos: Carsten L.Sasse

Bildunterschrift:

Noemi De Carvalho, die Siegerin der Goldenen Note

Nicola Gstöttner die zweitplatzierte beim Österreichweiten Nachwuchswettbewerb