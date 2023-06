Besondere Feier zum Jubiläum

Seit 75 Jahren nimmt die Jungbauernschaft/Landjugend aktiv am öffentlichen Leben teil. Für die Ortsgruppe Kitzbühel ist das Jubiläum ein Anlass, um sich zu präsentieren.



Kitzbühel | Ihr Vereinsjahr gestaltet die Kitzbüheler Ortsgruppe anhand von sieben Schwerpunkten: Landwirtschaft, Religion und Kultur, Gesellschaft und Familie, Umwelt und Lebensraum, Bildung und Beruf, Soziales und Gemeinschaftspflege.



Zahlreiche Traditionen und Bräuche, wie das Aufstellen des Maibaums mit großem Fest, die Fronleichnamsprozession, das Fackelstecken am Oberhausberg auf der Hausbergkante, die Almmesse am Hahnenkamm, das Erntedankfest und das Binden der Erntekrone, das „Almererläuten“ oder das Anklöpfeln gehören zu den Fixterminen im Kalender der Kitzbüheler Landjugend.



Daneben stehen auch gesellschaftliche Aktivitäten auf der Tätigkeitsliste des rührigen Vereines. Dazu gehören unter anderem ein Winter- und Sommersporttag, gemeinsame Skitage und verschiedene Kurse.



Anlässlich des Jubiläums lädt die Jungbauernschaft/Landjugend Kitzbühel zur feierlichen Enthüllung des Jubiläumsgartls am Montag, 19. Juni, 19 Uhr, ein. Die Besucher erwartet ein tolles Rahmenprogramm mit einem Fahnenschwingen durch die Burschen der Landjugend sowie die Segnung des Jubiläumsgartls durch Stadtpfarrer Michael Struzynski. KA

Bild: Die Jungbauernschaft/Landjugend, Ortsgruppe Kitzbühel, nimmt sehr aktiv am öffentlichen Leben in der Gamsstadt teil. Foto: Landjugend Kitzbühel