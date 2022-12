Besinnliche Stunden im Advent

In der vergangenen Woche haben die Weihnachtsmärkte in Kitzbühel und St. Johann eröffnet.



Kitzbühel, St. Johann | Nach der feierlichen Eröffnung des Kitzbüheler Advents im Stadtpark präsentiert sich die Gamsstadt noch bis zum 26. Dezember immer mittwochs bis sonntags in einem glitzernden Lichtermeer und bietet ein sowohl niveauvolles als auch festliches Programm. Zu den Highlights zählt der Auftritt der beliebten Wiltener Sängerknaben.



Beim Weihnachtsmarkt in St. Johann war der Andrang bereits am Eröffnungstag groß. Auch nach der Coronapause sei es nicht schwierig gewesen, für alle Standln wieder Betreiber zu finden, ist Marije Moors vom Ortsmarketing St. Johann froh. Einige Stände werden von verschiedenen Vereinen abwechselnd betreut. Kulinarik wird ebenso angeboten wie verschiedenstes Kunsthandwerk. Bis Weihnachten ist der Markt immer Freitag bis Sonntag ab mittags geöffnet und zusätzlich an den Donnerstagen 8. und 22. Dezember.



Am Instagram-Kanal des Kitzbüheler Anzeigers finden Sie weitere stimmungsvolle Bilder der Adventmärkte.



Bilder: 1) Kitzbüheler Advent: Besinnliche Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre im Stadtpark und in der Hinterstadt. Foto: Kitzbühel Tourismus

2) Der St. Johanner Weihnachtsmarkt wurde mit dem Segen von Dekan Erwin Neumayer feierlich eröffnet. Foto: Claudia Egger