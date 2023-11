Bergretter 3.626 Stunden im Dienst

Die Bergrettung Kitzbühel blickte auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr zurück. Hannes Rauter bleibt für weitere drei Jahre als Ortsstellenleiter im Amt.



Kitzbühel | Die Bergrettung hat in unserer Region eine große Bedeutung. Sie rückt nicht nur aus, wenn Menschen in unwegsamem Gelände in Not geraten, sondern sorgt beispielsweise auch dafür, dass Veranstaltungen sicher durchgeführt werden können. Wie viele ehrenamtliche Stunden dabei zusammen kommen, wurde einmal mehr bei der Jahreshauptversammlung der Ortsstelle Kitzbühel deutlich.



„Für insgesamt 175 Tätigkeiten haben wir im abgelaufenen Jahr 3.626 Stunden aufgewendet“, berichtet Ortsstellenleiter Hannes Rauter. Gemeinsam mit seinen 34 Bergrettungskollegen (unter ihnen sind auch drei Frauen) musste er im abgelaufenen Jahr 43 Mal ausrücken. „Der Großteil sind inzwischen Sommereinsätze. 30 Prozent davon betreffen Radfahrer, die sich auf den Trails verletzen, 27 Prozent entfallen auf Wander-Unfälle“, zählt Rauter auf und erklärt weiter: „Die klassischen Wintereinsätze, bei denen Skifahrer, Skitourengeher oder Langläufer gerettet werden müssen, werden verhältnismäßig weniger und machen nur mehr acht Prozent aller Notrufe aus.“



Übungen, Ausbildungen und Ambulanzdienste

Glücklicherweise wurden die Kitzbüheler Bergretter im vergangenen Winter zu keinem Lawinenunglück gerufen. Allen wird aber jener Einsatz am 26. August in Erinnerung bleiben, als die Hornbahn aufgrund eines technischen Defekts stillstand und 15 Personen evakuiert werden mussten.



„Alles hat bestens funktioniert und es hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, die verschiedensten Szenarien regelmäßig zu üben“, so Ausbildungsleiter Florian Haderer zufrieden. Er verwies im Rahmen seines Berichts auf insgesamt 2.190 absolvierte Schulungs- und Übungsstunden. Dazu kommen 23 Ambulanzdienste, die großteils im Rahmen der Hahnenkammrennen und anderer Skibewerbe geleistet wurden.



„Nach drei Jahren Corona-Pandemie alles in allem also wieder ein ganz normales Jahr“, freute sich Ortsstellenleiter Hannes Rauter, der kurz darauf – ebenso wie die weiteren Ausschuss-Mitglieder – einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde. sh

Bild: Ebenso wie Florian Haderer (Ausbildungsleiter), Josef Berger (Schriftführer), Wolfgang Neumayr (Gerätewart) und Ludwig Wagstätter (Fahrzeugwart) wurde Ortsstellenleiter Hannes Rauter (Mitte) für weitere drei Jahre bestätigt. Foto: Huber