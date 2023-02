Benefizveranstaltung mit Basar

Manuela Erber-Telemaque setzt sich seit 2012 für die Weiterentwicklung der Region Tshumbe im Kongo ein. Eine Benefizveranstaltung soll helfen, Spenden zu sammeln.



Going | Es begann im Jahr 2012 mit der Gründung eines Kindergartens für Halb- und Vollwaisenkinder in einem der entlegensten Dschungeldörfer Afrikas.

Die damals 20-jährige Tirolerin Manuela Erber-Telemaque riskierte alles für ihre Vision und gab trotz unzähliger Herausforderungen nie auf. Aus dem Kindergarten entwickelten sich weitere Projekte im Bereich Bildung, Gesundheit und Selbstversorgung. Mittlerweile lebt Manuela in zwei Welten – in Österreich und im Kongo.



In ihrem Vortrag erzählt sie über ihr Leben als Leiterin einer Hilfsorganisation, als afrikareisende Mama eines Kleinkindes sowie ihre aktuellen Großprojekte: Das einzige gut ausgestattete Krankenhaus der gesamten Region und eine Sekundarschule, um Jugendlichen eine handwerkliche Ausbildung zu ermöglichen. Die Besucher erwartet außerdem ein afrikanischer Basar und ein Buffet. Der Reinerlös des Nachmittags wird für den Krankenhaus- und Sekundarschulbau verwendet. Beginn ist am Samstag, 11. Februar, um 15 Uhr in der Bibliothek Going.

Bild: Manuela Erber-Telemaque zu Besuch bei Pierre (2. v. l.) daheim in Afrika. Foto: Zukunft für Tshumbe