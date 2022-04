Benefizkonzert in Kirchberg

Die Speckbacher Stadtmusik Hall i. T. und die arena365 Kirchberg ldeen am Ostermontag zum Benefizkonzert für „Nachbar in Not“. Der komplette Erlös kommt ukrainischen Familien zugute.



Kirchberg | Eine langjährige Tradition findet nach der Pandemie ihre Fortsetzung. Die Musikanten der Haller Blaujacken konzertieren unter der Leitung des neu bestellten Kapellmeisters Bernhard Schlögl am Ostermontag, 18. April, um 19.30 Uhr in der arena365 Kirchberg. Nur wenige Tage vor dem eigentlichen Frühjahrskonzert spielt die Speckbacher Stadtmusik Hall i. T. ihr diesjähriges Programm als Benefizkonzert im arena-Saal und freut sich auf zahlreiche Freunde der Blasmusik.



Unter dem Titel „Give us this Day“ präsentieren die Musikanten ein abwechslungsreiches und eindrucksvolles Konzertprogramm. Der musikalische Bogen spannt sich von beschwingter Opernmusik der Romantik hin zu fulminanter zeitgenössischer Blasorchesterliteratur. Besonders hervorzuheben ist dabei das Stück „Give us this Day“, ein zweisätziges Werk von David Maslanka, das mit imposanten Klangmalereien besticht.



Im Zeichen der Verbundenheit für die Menschen in der Ukraine bitten die Speckbacher Stadtmusik und der Veranstalter um freiwillige Spenden. Sowohl die Musikanten als auch die Organisatoren verzichten ihrerseits auf ihr Honorar, um den Erlös zu 100 Prozent spenden zu können. www.arena365-kirchberg.at

Bild: Die Speckbacher Stadtmusik gastiert am Ostermontag in der arena365. Foto: Speckbacher Stadtmusik