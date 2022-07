Beim Wandern Müll sammeln

Gemeinsam aufräumen für eine unberührte Natur: Vom 28. bis 31. Juli heißt die Devise im PillerseeTal und in der Region St. Johann „CleanUP“. Organisiert wird die Aufräumaktion vom Verein Patron mit Unterstützung der Tourismusverbände.



Fieberbrunn, St. Johann | Die Idee der ersten Tiroler CleanUP Days ist recht einfach, erklären die Verantwortlichen des Vereins „Patron“: In den beteiligten Tiroler Regionen – darunter das PillerseeTal und die Region St. Johann - machen sich zahlreiche Naturbegeisterte in Kleingruppen auf den Weg, um gemeinsam Müll am Berg, in den Wäldern, an Seeufern und in Gemeinden zu sammeln.



Die Teilnehmer, so die Organisatoren, erwartet nicht nur das schöne Gefühl, ein Zeichen für die Natur gesetzt zu haben, sondern auch ein gemeinschaftliches Outdoor-Erlebnis der besonderen Art. „Österreichs Natur ist für unsere Gäste einer der wichtigsten Entscheidungsgründe für Urlaub in Österreich. Gerne unterstützen wir die CleanUP Days in Tirol, auch um Awareness zu schaffen, dass die Schönheit und Vielfalt dieses so einmaligen Natur- und Lebensraums uns alle angeht“, sagt Dennis Pregesbauer von der Österreich Werbung.



Tourismusverbände unterstützen

Bei der Erstauflage der Tirol CleanUP Days sind sechs Regionen an Bord: Die Region Innsbruck, der Naturpark Tiroler Lech mit der Naturparkregion Reutte und dem Lechtal, die Region Achensee, die Region PillerseeTal sowie die Region St. Johann. Die Tourismusverbände unterstützen die Organisatoren tatkräftig. Die Anmeldung und die Koordination der Routen erfolgt über die „CleanUP-Karte“ auf plasticfreepeaks.com/tirol.



Alle Teilnehmer können direkt das Datum und die Route ihrer selbstgewählten Tour festlegen. Das benötigte CleanUP-Kit für alle Interessierten, bestehend aus einer recyclebaren und wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus Edelstahl, kann vor dem Abmarsch kostenfrei an einer der zahlreichen Ausgabestellen abgeholt werden. Diese, wie auch die Abgabestationen für den gesammelten Müll, finden sich ebenfalls in der CleanUP-Karte.

Gewinnspiel fürMüllsammler

Jeder Müllsammler hat nach Abschluss der Veranstaltung eine Chance auf hochwertige Preise aus dem Gewinnspiel. Verlost werden unter anderem Übernachtungen in Tirol, eine Ballonfahrt und ein Urlaub mit Wohnmobil. Finanziert wird die Aktion mit Spenden, einer Zuwendung der European Outdoor Conservation Association (EOCA) und der Albrecht-Von-Dewitz-Stiftung. KA

Bild: Bei den „CleanUP Days“ sind Freiwillige in den Bergen im Pillerseetal sowie in der Region St. Johann, unter anderem auch im Wilden Kaiser, unterwegs, und sagen dem Müll den Kampf an. Foto: TVB Pillerseetal