Be-swing-ter Abend im Kaisersaal

Euphorischen Applaus erspielte sich die Big Band St. Johann vergangenen Samstag im vollbesetzten Kaisersaal.



St. Johann | Unter dem Motto „A Tribute to…“ würdigte die St. Johanner Big Band bei ihrem Konzert am Samstag, unter der gewohnt souveränen Leitung von Bandleader Mike Koidl, musikalische Größen aus Swing und Jazz. Wohl kein Zuhörer schaffte es, still in seinem Stuhl sitzen zu bleiben - schon ab dem ersten Titel wippte der ganze Saal im Takt. Im Fokus standen heuer besonders die Musiklegenden Benny Goodman, „the king of swing“ und Miles Davis, dem wohl berühmtesten Vertreter des „Cool Jazz“. Aber auch Nummern von Henry Mancini, Björk oder The Bangles waren dabei.



„Ich habe versucht ein spannendes, abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Es muss dem Publikum gefallen, aber es muss auch an die Band angepasst sein,“ erzählt Mike Koidl. Und das ist ihm bravourös gelungen. „Jede Stimme ist gleich wichtig, jeder muss seine Leistung bringen“, so Koidl weiter. Und das war als stimmiges Ganzes zu spüren. Solistisch stach vor allem Thomas Rainer hervor, der gekonnt von Saxophon auf Klarinette und wieder retour wechselte. Besonders bei den Benny Goodman Nummern brillierte er an der Klarinette. Mit mitreißenden Rhythmen begeisterte Martin Klingler auf den Drums und trommelte, bis buchstäblich die Sticks durch die Luft flogen. Gänsehautfeeling schenkte Gerhard Mader mit seinem Trompetensolo aus dem Grammy-Award-prämierten Soundtrack zum Film „Children of Sanchez“.



Ein zusätzliches Funkeln versprühte Frontfrau der ersten Stunde Ingrid Reichl-Wimmer solistisch als auch im Ensemble mit „The Kittens“ (Linda Polak, Barbara Fischer und Ingrid Reichl-Wimmer). Ihre hochkarätigen Gesangsnummern waren perfekt inszeniert und stimmlich herausragend – zum Staunen und Schmunzeln. Der hohe musikalische Qualitätsanspruch der Big Band St. Johann sucht weit umher ihres Gleichen.



Mit nur einer Zugabe gab sich das Publikum nicht zufrieden, nach drei weiteren Stücken bedankte es sich mit Standing Ovation für einen eindrucksvollen Musikabend. Weitere Gelegenheiten, die Musik der Big Band zu genießen, sollte man sich nicht entgehen lassen. Erfreulicherweise sind im Sommer einige geplant – nachzulesen auf der Homepage www.bigband-st-johann.at und Social Media. est



Bild: Grandioser Abend voller Swing, Blues und Jazz der hochkarätigen Big Band im St. Johanner Kaisersaal. Foto: Elisabeth Standl