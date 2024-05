Baustart für neue Firmenzentrale

Einen weiteren Meilenstein in ihrer 60-jährigen Unternehmensgeschichte setzt die Pletzer Gruppe mit der Errichtung der neuen Holdingzentrale in Hopfgarten: Hier entsteht Raum für 90 Arbeitsplätze, 28 Wohnungen und 120 Tiefgaragenplätze werden neu geschaffen.



Hopfgarten | Bisher diente das Grundstück an den Bahngleisen, von Firmengründer Anton Pletzer senior in den 1970er-Jahren erworben, vorwiegend als Parkplatz für die Bergbahn. Als Standort für die neue Firmenzentrale der Pletzer Gruppe und in Verbindung mit neu geschaffenen Wohnungen erfährt es künftig eine erhebliche Aufwertung.



Engpässe am Stammsitz

Das rasante Wachstum hat in den vergangenen Jahren zunehmend zu Engpässen am Stammsitz der Pletzer Gruppe in der Hopfgartener Brixentaler Straße geführt, weshalb man sich für dieses neue Bauvorhaben entschieden habe, begründet CEO Manfred Pletzer. Insgesamt werden 15 Millionen Euro im Rahmen des Projektes „Wohnen und Arbeiten im Zentrum“ aufgebracht. Die neue Holdingzentrale wird nach Fertigstellung Raum für bis zu 90 Arbeitsplätze auf einer Fläche von 2.300 Quadratmetern bieten. Im Erdgeschoss entstehen weitere Büro- und Gewerbeflächen zur Vermietung. Die Tiefgarage bietet Platz für 120 Stellplätze.



Das Energie- und Gebäudemanagement besteht aus einer zentralen Wärmepumpe und einer großen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das komplette Bürogebäude wird in Holzbauweise errichtet und soll architektonisch sowie ökologisch einen Akzent setzen, wie Manfred Pletzer betont.



Zusätzlich entstehen 28 Wohnungen (Personal-, Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen), die verkauft, aber auch vermietet werden sollen. Das Angebot richte sich vorwiegend an Einheimische. Deren Wohnungsbedarf sei erhoben worden, betonen Vater und Sohn Pletzer. Lage und Anbindung zur gegenüberliegenden ÖBB-Haltestelle befinden die beiden als „perfekt“.



Pletzer Gruppe feiert 60-Jahr-Jubiläum

Die Pletzer Gruppe feiert heuer ihr 60-jähriges Bestehen. Aus der ehemals kleinen Installationsfirma ist im Laufe der Jahrzehnte eine der führenden Tiroler Unternehmensgruppen entstanden, die rund 1.500 Mitarbeiter in den drei Sparten Tourismus, Industrie und Immobilien beschäftigt.



Die Fertigstellung des neuen Firmensitzes ist bis Ende 2025 geplant. Sämtliche Holdingdienstleistungen werden zukünftig am neuen Standort zusammengeführt, die bestehenden Büros in der Brixentaler Straße sollen jedoch erhalten bleiben. „Wir setzen mit dieser Investition einen bedeutenden Schritt nach vorne, auch wenn die Wirtschaft schwächelt“, betont Manfred Pletzer, der jedoch sehr zuversichtlich in die Zukunft blickt. A. Fusser

Bild: Das neue Wohn- und Geschäftsgebäude der Pletzer Gruppe – das Gesamtkonzept stammt vom Wörgler Architekturbüro Haselsberger. Visualisierung: Haselsberger