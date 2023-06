Bataillonsfest zum 70. Geburtstag

Nach vier Jahren konnten die Wintersteller Schützen endlich wieder ein Bataillonsfest zelebrieren. Die Gastgeber, die Feller Schützen, begrüßten 1.500 Trachtenträger in St. Johann.



St. Johann | Am vergangenen Wochenende war es endlich wieder soweit – nach vierjähriger Zwangspause konnten die Schützen des Wintersteller Bataillons endlich wieder ein großes Fest feiern. Geladen hatte die Feller Schützenkompanie unter Leitung von Hauptmann Oliver Wieser. Die Kompanie feiert heuer ihr 70-Jahr-Wiedergründungsjubiläum und richtete dafür ein dreitägiges Bataillonsfest aus. Höhepunkt des Wochenendes war der Festakt sowie der Umzug am Sonntag. Die traditionelle Festmesse zelebrierte Dekan Erwin Neumayer, LH-Stv. Josef Geisler sowie Bgm. Stefan Seiwald hielten Festansprachen.

Vor den Vorhang geholt wurden Bataillonskommandant Hans Hinterholzer sowie Hans Bichler (Landsturm Scheffau), die für ihr langjähriges Engagement von Landeskommandant Thomas Saurer, dessen Stellvertreter Gerhard Biller sowie Viertelkommandant Manfred Schachner ausgezeichnet wurden. Rund 1.500 Trachtenträger, darunter nicht nur Schützen, sondern auch Vertreter der St. Johanner Vereine, nahmen am Umzug teil. „Die Bilanz über das Festwochenende fällt mehr als positiv aus“, strahlte Hauptmann Oliver Wieser. mak