Bald wird es am Eis wieder ernst

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel kennt seinen Spielplan: Die Gamsstädter steigen am Samstag, 16. September, mit einem Heimspiel in die neue Saison ein.



Kitzbühel | Etwas mehr als zwei Monate dauert es noch, bis es im Sportpark Kitzbühel wieder um Punkte geht. Dann sorgen die Kitzbüheler Adler gegen den HC Meran für den Auftakt in die Alps Hockey League (AHL). Der Grunddurchgang endet am 5. Jänner 2024, ebenfalls mit einem Heimspiel, gegen Titelträger HDD Jesenice. Im Anschluss folgt wie gewohnt die Zwischenrunde zu den AHL-Playoffs.



Neu dabei ist 2023/2024 der HK Celje. Die Slowenen schlagen am 30. November erstmals ihre Zelte in der Gamsstadt auf, ehe die Pewal-Crew am 3. Jänner zum HKC reist.



Zwei Derbys gegen die Zeller Eisbären

Die beiden Derbys gegen den EK Zeller Eisbären steigen am 1. November im Sportpark, am 2. Dezember treten die Adler auswärts im Pinzgau an. Das Ticketing zu allen Heimspielen des EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel startet in Kürze.



Die intensiven Bemühungen um eine starke Mannschaft haben sich gelohnt. Zahlreiche Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen lassen ein starkes Team erwarten.



Import-Neuzugänge verstärken Team

Mit Chris Seto wechselte der Topscorer des Herner EV in die Gamsstadt und unterschrieb für vorerst eine Saison. In der vergangenen Saison zeigte der Angreifer in der dritten deutschen Liga beim Herner EV sein Können und kam in 43 Einsätzen auf satte 30 Treffer und legte zudem 41 weitere Buden vor. Den Verantwortlichen der Adler ist es somit gelungen, einen echten Scorer und Führungsspieler in den Sportpark zu lotsen.



Cam Spiro ist der zweite Import-Neuzugang für die kommende Saison. Der 31-jährige US-Amerikaner kommt vom dänischen Top-Klub SönderjyskE nach Tirol und geht in der kommenden Saison für die Crew von Headcoach Marco Pewal auf Torjagd. Nachdem es das bullige Offensiv-Ass im Sommer 2019 in die DEL 2 zog, wo er in drei Spielzeiten beim EHC Freiburg (91 Scorerpunkte) und den Tölzer Löwen (57 Scorerpunkte) für Furore sorgte, zieht es Spiro nun wieder zurück in den deutschsprachigen Raum.



Neues Goalie-Duo sorgt für starken Rückhalt

Luca Egger und Thomas Schubert heißen die beiden neuen Torhüter der Adler. Während Thomas Schubert schon in der vergangenen Saison eine Partie im Adlerhorst ablieferte und für viele noch ein Begriff sein dürfte, wechselt Luca Egger von den Red Bull Hockey Juniors in die Gamsstadt. Der 22-Jährige sammelte in den vergangenen vier Spielzeiten bereits in der Alps Hockey League für Salzburg, Linz und Zell am See Eiszeit und pocht nun darauf, in Kitzbühel den nächsten Schritt zu gehen. Die Verantwortlichen der Adler setzen somit einmal mehr auf eine rot-weiß-rote Besetzung auf der Linie und fördern weiterhin mit Überzeugung junge, heimische Goalies.



Rene Tröthan wechselt ebenso wie Moritz Matzka vom EC Bregenzerwald nach Kitzbühel und soll künftig das aggressive Spiel der Adler weiter unterstützen. Nach einem Auslandsaufenthalt kehrte Tröthan 2020 zurück nach Österreich und zählte bis zuletzt zum festen Stamm der Wälder. KA, Foto: Hoyer