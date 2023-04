Badeunfall in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 06.03.2023 hielt sich ein kanadischer Staatsbürger (77) mit seinem Enkel (3) in einem Schwimmbad in Kitzbühel auf. Gegen 14.50 Uhr gelang es dem Buben in einem unbeobachteten Moment in ein ca 1,4 m tiefes Becken zu springen, wo er sich nach kurzer Zeit nicht mehr über Wasser halten konnte und das Bewusstsein verlor.

Sein Großvater bemerkte die Abwesenheit des Buben, hielt sofort Nachschau und fand ihn am Beckenboden treibend. Er sprang sofort hinein und barg ihn aus dem Wasser. Nach unmittelbar eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Badegäste und schließlich durch die Rettung und den Notarzt musste der Bub mit dem NAH in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Sein Gesundheitszustand ist derzeit nicht bekannt.

PI Kitzbühel - Tel. 059133 / 7200