Austrian Beachvolleyball-Tour

In der Beach Week von 28. August bis 5. September erwartet die Besucher und die Teilnehmer ein tolles Rahmenprogramm neben spannenden Beachvolleyball Matches: Das Peter Grander Beach Soccer Gedächtnisturnier, City Turnier, kostenlose Trainingseinheiten, gratis Eintritt ins Freibad der Panorama Badewelt und zur Kinderspielstraße.



St. Johann | Die Austrian Beachvolleyball-Tour gastiert heuer zum vierten Mal in St. Johann und findet in der Panorama Badewelt statt.

Bei der Austrian Beachvolleyball-Tour Pro 160 handelt es sich um die oberste Klasse der österreichischen Turnierliga. Auch heuer finden sich die besten Beachvolleyball-Teams aus Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowenien, Griechenland, etc. in St. Johann ein.



Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro

Es werden jeweils 16 Frauen und 16 Männer-Teams erwartet. Jedes Team besteht aus zwei Spielern. Auf die Teilnehmer wartet ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro.

Ab Freitag, 3. September geht es los mit den Qualifikationsspielen für das Steinbacher Dämmstoffe Pro 160 Beachvolleyball Turnier St. Johann in Tirol by Servus Gästeinfo. Ab 16 Uhr finden die Hauptbewerbe statt. Gespielt wird bei Flutlicht bis ca. 22 Uhr.

Am Samstag, 4. September geht es weiter mit den spannenden Hauptbewerben bis ca. 22 Uhr.

Am Sonntag, 5. September werden das Viertelfinale, das Halbfinale und das große Finale ausgetragen. Im Anschluss, um ca. 18 Uhr, findet die Siegerehrung der besten Damen- und Herrenteams statt.



Rahmenprogramm der Beach Week

Am Samstag, 28. und Sonntag, 29. August steht das Peter Grander Beach Soccer Turnier für Kinder auf dem Programm.

Von Montag, 30. August bis Mittwoch, 1. September gibt es von 18 bis 20 Uhr ein City Turnier für alle, bei der Panorama Badewelt.

Von Montag, 30. August bis Donnerstag, 2. September werden kostenlose Trainingseinheiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Der Aufschlag für das große Sponsoren-Gaudi-Turnier findet am Donnerstag, 2. September um 18 Uhr statt.



Specials für die ganze Familie

Das Wochenende 4. und 5. September steht ganz unter dem Motto „Family-Beach-Weekend“. Der Eintritt in das Freibad der Panorama Badewelt ist an diesen beiden Tagen frei. Von 14 bis 17 Uhr steht für die Kiddies die Kinderspielstraße mit Bungee Run, Hüpfburg, Spider Wall und vielem mehr gratis zur Verfügung.

Das Restaurant Dreierlei sorgt mit coolem Beach Sound für die richtige Atmosphäre.

Den ganzen Tag über gibt es spannende Matches im Rahmen des Beachvolleyball Pro 160 Turniers. Foto: Christos Theologou