Austausch der Altbürgermeister

Viele ehemalige Bürgermeister aus dem Bezirk Kitzbühel, darunter auch die 89-jährigen Karl Huber aus Hopfgarten und Emmerich Pfeiler aus St. Jakob in Haus , freuten sich über das gesellige Treffen im idyllischen Aurach.



Aurach | Im Anschluss an die Begrüßung vor dem Gemeindeamt führte der Auracher Bürgermeister Andreas Koidl durch den Ortskern. Dabei informierte er gemeinsam mit seinem Vorgänger Balthasar Hauser über die Geschichte des 1.200 Seelen-Ortes. Natürlich wurde auch die berühmte Pfarrkirche St. Rupert besucht und nach einem kurzen Abstecher beim Hallerwirt ging es weiter zum Wildpark Aurach. Dort gab es eine sehenswerte Wildtierfütterung und auf Einladung der Gemeinde Aurach wurde die gesellige Gruppe in der Branderhof-Stube mit Kaffee und Kuchen bestens bewirtet.



„Alle Teilnehmer waren von diesem tollen Ausflug begeistert und wir möchten uns bei Bürgermeister Andreas Koidl, der Gemeinde Aurach, dem Organisator Balthasar Hauser und dem Team vom Wildpark für die große Gastfreundschaft bedanken“, sagte der wieder genesene Mitorganisator Ernst Schwaiger aus Kirchdorf zum Abschluss des Treffens. gs

Bild: Die ehemaligen Bürgermeister aus dem Bezirk mit ihren Partnerinnen und dem Auracher Bürgermeister Andreas Koidl (li. hi.) im Wildpark Aurach. Foto: Schwaiger