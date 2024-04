Ausdauer-Sportlerin aus Leidenschaft

Egal ob Langlaufen, Biathlon oder Berglauf – die Erpfendorferin Hannah Danzl liebt den sportlichen Vergleich und ist meistens vorne mit dabei.



Kirchdorf | Mit fünf Jahren stand Hannah Danzl das erste Mal am Start des Mini-Koasalaufs und entdeckte ihre Liebe zum Sport. Heute, mit elf Jahren, zählt sie zu den besten Nachwuchs-Biathletinnen Österreichs. Aber auch abseits der Loipe beweist die Erpfendorferin immer wieder ihr Ausdauer-Talent. So etwa vergangenen Herbst beim Astberglauf, wo sie mit der sechstschnellsten Zeit aller Damen (42:07) zahlreiche arrivierte Läuferinnen hinter sich ließ.



Klar, dass die mehrfache Tiroler Meisterin davon träumt, eines Tages als Biathlon-Profi internationale Erfolge zu feiern – bis dahin wartet aber noch viel Arbeit auf die ehrgeizige Sportlerin. „Im nächsten Jahr starte ich in einer höheren Altersklasse und muss auf das Schießen mit Schießriemen umsteigen. Aber das klappt im Training schon ganz gut“, ist Hannah zuversichtlich.



Sommertraining mit Skiroller und Berglauf

In der nächsten Saison will sie sich wieder den Österreichischen Meistertitel holen und auch sonst möglichst oft ganz oben am Podest stehen. Dafür trainiert die Elfjährige auch im Sommer fleißig – zum Beispiel auf Skirollern oder dem Mountainbike.



Am liebsten aber ist sie mit ihren Laufschuhen unterwegs. „Im Sommer macht mir Berglaufen am meisten Spaß. Es ist einfach toll, sich mit anderen zu messen und an seine Grenzen zu gehen“, erzählt sie. Mama, Papa oder Freunde müssen regelmäßig als Trainingspartner herhalten und sich dem Duell mit Hannah stellen.



Familie und Freunde als Trainingspartner

Aktuell besucht die zielstrebige Sportlerin die zweite Klasse der Mittelschule und trainiert beim SV Erpfendorf und am Stützpunkt in Hochfilzen. Danach möchte sie auf eine Sportschule wechseln. Die ganze Familie und auch ihre Freundinnen sind sportlich sehr aktiv und finden es richtig cool, dass Hannah so fit ist. Dreißig Liegestütze sind für die Erpfendorferin übrigens gar kein Problem.



„Mir ist es wichtig, dass der Sport Spaß macht. Ich versuche, mir immer kleine Ziele zu setzen und daran zu arbeiten, diese zu schaffen“, erklärt sie. Und sollte es mit der Profi-Karriere doch nicht so klappen, wäre Lehrerin eine gute Alternative. sh

Bild: Hannah Danzl läuft am liebsten bergauf und lässt dabei nicht nur ihre Alterskollegen hinter sich, sondern auch so manchen arrivierten Läufer. Foto: Egger