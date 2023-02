Ausbildung und Jugend im Fokus

Gemeinsam hielten die Kommandanten Christoph Foidl (Feuerwehr St. Ulrich) und Ernst Pirnbacher (Feuerwehr Flecken) Rückschau. Während St. Ulrich 2022 den Landesfeuerwehr-Jugendbewerb ausrichtete, freut sich Flecken auf das Jubiläumsfest im Juni.



St. Ulrich | „Mit 25 Einsätzen, großteils technischer Natur, und 234 Einsatzstunden war es für die Feuerwehr St. Ulrich ein ruhiges Jahr. Deutlich intensiver gestaltete sich die Vorbereitung und Durchführung des Landesfeuerwehr-Jugendbewerbes mit Zeltlager, das wegen Stark-regens in Notquartieren stattfinden musste“, bilanzierte der Nuaracher Kommandant.

Im Ausbildungsbereich wurden 34 Übungen und Schulungen absolviert und 26 Lehrgänge von 15 Mitgliedern an der Landesfeuerwehrschule besucht. Die Gesamtstatistik umfasst 302 Ereignisse mit 2.085 beteiligten Mitgliedern und 7.677 freiwillig geleisteten Stunden.

Vielversprechender Nachwuchs

Bei den erfolgreichen Bewerbsteilnahmen auf Landes- und Bezirksebene sowie dem ATS-Leistungsabzeichen in Bronze und Silber ist vor allem das gemeinsame Jugendprojekt mit den Feuerwehren Hochfilzen und St. Jakob herauszustreichen. Drei gemischte Gruppen traten beim Landesjugendbewerb an, eine qualifizierte sich für den Bundesbewerb und erzielte in Traiskirchen mit einer fehlerfreien Vorstellung das beste Tiroler Ergebnis. Den Wissenstest 2022 absolvierten die Jungflorianis mit drei Mal Bronze und fünf Mal Gold.

Feuerwehr Flecken

Kommandant Ernst Pirnbacher verwies nach dem Ausscheiden von Friedrich Hauser auf den 2021 neugewählten Kommandant-Stellvertreter Martin Winkler. Ehrungen 2021 erhielten: Johannes Pirnbacher (Verdienstkreuz Silber), Leonhard Millinger (40 Jahre), Stefan Winkler sen. (40 Jahre), Sebastian Hörl (50 Jahre) und Kaspar Pirnbacher (60 Jahre).

Ein ATS-Trupp absolvierte das Leistungsabzeichen in Bronze, mit Bewerter-Spangen in Gold und Silber wurden Johannes und Ernst Pirnbacher ausgezeichnet. Im Ausbildungsbereich setzt man neben internen Übungen auch verstärkt auf Übungsteilnahmen bei benachbarten Feuerwehren. Die Einsatzbilanz 2022 umfasst vier technische Einsätze.

Verdiente Auszeichnungen

Johann Köck, langjähriger Kassier der FF Flecken, wurde vom Landesverband mit dem Verdienstzeichen in Bronze ausgezeichnet. Das Verdienstzeichen des Bezirksverbandes Kitzbühel in Bronze für zehnjährige Ausschusstätigkeit erhielten Wolfgang Kafka, Simon Keuschnick, Daniel Koblinger und Martin Wörter. Mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Bezirksverbandes wurden die beiden Kommandanten Christoph Foidl und Ernst Pirnbacher überrascht. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Klaus Widmoser (FF St. Ulrich) und für 50 Jahre Ernst Pirnbacher sen. (FF Flecken) geehrt.

Beförderungen

Angelobt und zum Feuerwehrmann befördert wurden Florian Fink, Niklas Kirchner, Matthias Schreder, Josef Widmoser und Alexander Würtl.

Die jungen Mitglieder Stefan Eder, Fabian Kals, Manuel Prader und Thomas Widmoser wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert und Leonhard Millinger zum Hauptfeuerwehrmann. Befördert wurden auch die neuen Löschmeister Manuel Bucher (Obermaschinist), Sven Hullemann (Jugendbetreuer), Michael Soder (Gerätewart) und Fabian Fischer (FF Flecken).

Die Neuwahlen brachten eine Wiederwahl der Führungsmannschaften unter den Kommandanten Christoph Foidl (St. Ulrich) und Ernst Pirnbacher (Flecken). Roswitha Wörgötter

Bild: Ehrungen des Bezirks-/Landesverbandes: Abschnitts-KDT Hannes Harasser, Vize-Bgm. Katharina Würtl, KDT Christoph Foidl, Daniel Koblinger, Simon Keuschnick, Martin Wörter, KDT Ernst Pirnbacher, Johann Köck und Bezirks-KDT Bgm. Martin Mitterer (v. l.). Foto: Wörgötter