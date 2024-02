Ausbildung hautnah miterleben

Einmal selbst einen Gips anlegen oder Blut abnehmen – beim Tag der offenen Tür im Medicubus konnten die Besucher vieles ausprobieren.



St. Johann | Der vierte Tag der offenen Tür der Gesundheits- und Krankenpflegeschule lockte zahlreiche Besucher nach St. Johann. Das vielfältige Programm bot die ideale Gelegenheit, um sich über die vielen Ausbildungsmöglichkeiten für Gesundheitsberufe am Medicubus zu informieren.



Auch Einblicke in den Krankenhausalltag wurden geboten und stießen bei den Besuchern auf großes Interesse. Von arthroskopischen Eingriffen, Reanimation im Simulationszentrum und dem Anlegen eines Gipsverbandes über die Blutabnahme bis hin zur Versorgung eines Neugeborenen konnten zahlreiche Fachbereiche gefahrlos simuliert und von den Besuchern selbst ausprobiert werden. Auch die Mitglieder der Jugendrotkreuzgruppe und der Jungfeuerwehr ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen.



„Wir wollten an diesem Tag nicht nur Interessierte für Gesundheitsberufe ansprechen, sondern uns als modernes, offenes Haus präsentieren und mit der Bevölkerung in Dialog treten. Ich denke, das ist uns gut gelungen“, resümiert Organisatorin Karoline Rafelsberger. sh



Bild: Blutabnahme geprobt Es war nur ein künstlicher Arm, an dem sich Verbandsobmann Paul Sieberer versuchte und mit seiner Leistung sichtlich zufrieden war. Am Tag der offenen Tür im Medicubus konnten Besucher gefahrlos zahlreiche medizinische Tätigkeiten ausprobieren. Foto: Claudia Egger