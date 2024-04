Auf Skiern übers Wasser

Rund 90 Teilnehmer nahmen am Wochenende am Water Slide Contest am „Jufenbeach“ teil und versuchten, den zwanzig Meter langen Pool mitten im Skigebiet möglichst trocken zu überqueren. Für Stil und Outfit gab es von der Jury besonders viele Punkte.

Foto: David Hofer