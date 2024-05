Atemschutztrupps bewertet

Am vergangenen Wochenende wurden im Kirchberger Feuerwehrhaus die Atemschutzleistungsabzeichen vergeben. 26 Trupps nahmen an der schweren Prüfung teil.



Kirchberg | Eine besonders schwere Prüfung legten am Wochenende 26 Atemschutztrupps aus dem ganzen Bezirk in Kirchberg ab – und konnten die weiße Fahne hissen. Alle Trupps konnten die Prüfung für das Leistungsabzeichen positiv abschließen. An fünf Stationen galt es unter den strengen Augen des Bewerterteams unter Leitung von Martin Astl die theoretischen und praktischen Fragen in den Bereichen Gerätekunde, Pressluftatmer, Menschenrettung und Innenangriff zu beantworten.



Die Ergebnisse: Das Bronzeabzeichen bekamen die Gruppen der Feuerwehren Hopfgarten (zwei Abzeichen), Itter, Fieberbrunn (zwei Abzeichen), Waidring (zwei Abzeichen), St. Ulrich, Kirchberg, St. Johann, Kitzbühel, Reith sowie Hochfilzen. Die Silberabzeichen errangen die Feuerwehrgruppen Kirchberg (zwei Abzeichen), Kitzbühel (zwei Abzeichen), Itter, St. Ulrich, Westendorf, Fieberbrunn und Going. Das Abzeichen in Gold errang die Feuerwehrgruppen Kirchdorf, Itter, Reith und St. Ulrich.



Einige Bewerter wurden für ihre langjährige Tätigkeit mit der Bewerterspange des Bezirksfeuerwehrverbandes Kitzbühel ausgezeichnet: In Bronze erhielte diese Philip Hechenberger (Aurach), Sebastian Inwinkl ( Erpfendorf) und Hannes Steiner (Kirchberg). Über die Bewerterspange in Silber freuen sich Hannes Embacher (Kirchdorf), Richard Fischbacher (Kirchdorf). Die Bewerterspange in Gold wurde Michael Engl (Kitzbühel) überreicht.

Engl erhielt als Dank überdies einen Geschenkskorb, da er nach über 15 Jahren als Bewerter in den „Bewerter-Ruhestand“ geschickt wird. KA

Bild: Das Bewerterteam mit den Geehrten und dem Bezirkskommando. Michael Engl (Mitte) wurde in den „Bewerter-Ruhestand“ verabschiedet. Foto: Schroll