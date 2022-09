Arbeitsunfall in Waidring

Waidring | Am 8. September 2022, gegen 06:00 Uhr, montierte ein 43-jähriger Österreicher in seiner Landwirtschaft in Waidring ein Betonheckgewicht an seinem Traktor. Beim Hochfahren der sogenannten Unterlenker dürfte das Heckgewicht nicht richtig aufgenommen worden sein und fiel auf den Fuß des Mannes. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung. Der Österreicher wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

PI Erpfendorf - Tel. 059133/7201