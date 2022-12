Arbeitsunfall in Kirchberg

Kirchberg | Am 19. Dezember 2022, gegen 11:50 Uhr hob ein Angestellter eines Hotels in Kirchberg einen mit 50 Litern heißer Flüssigkeit gefüllten Topf von einem Herd. Dabei brach ein Henkel des Topfes und die Flüssigkeit ergoss sich über die Beine des Mannes. Der 22-jährige Deutsche erlitt bei dem Unfall Verbrennungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

