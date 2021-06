Arbeitsunfall in Jochberg

Jochberg | Am 28.06.2021 gegen 16:28 Uhr war eine 52-jährige Österreicherin in Jochberg mit Feldarbeiten beschäftigt. Die Frau fuhr dabei mit einer Zugmaschine auf einem Schotterweg talwärts. Nachdem sie auf dem Feldweg stehen blieb, stieg sie aus und zog die Handbremse der Zugmaschine noch einmal an. Aus unbekannter Ursache setzte sich das Fahrzeug anschließend in Bewegung, rollte über den Fuß der Frau und anschließend einen Hang talwärts und blieb schließlich unterhalb des Weges auf einer Wiese stehen. Die 52-Jährige wurde bei diesem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch ihre Angehörigen sowie des eintreffenden Rettungsteams mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.

