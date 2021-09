Arbeitsunfall in Itter

Itter | Am 31. August 2021 gegen 17:50 Uhr waren Arbeiter einer Firma in Itter damit beschäftigt eine ca. 50 kg schwere und 10 mm dicke Glasscheibe mittels Vakuumlift auf eine Ablagefläche zu heben. Nach dem Abkoppeln kippte die Glasscheibe nach vorne in Richtung eines 57-jährigen Mitarbeiters, traf diesen am Kopf und zerbrach. Der Österreicher erlitt dadurch eine Verletzung unbestimmten Grades am Kopf sowie Schnittwunden im Gesicht und am Unterarm. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

