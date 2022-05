Arbeitsunfall in Hochfilzen

Hochfilzen | Am 11.05.2022, gegen 08:20 Uhr, war im Gemeindegebiet von Kitzbühel, auf dem Gelände einer Firma, ein 34-jähriger Leasingarbeiter aus Ungarn mit dem Einziehen von Kabeln beschäftigt. Die einzuziehenden Kabel waren mit einem Seil verbunden. Das Seilende war an einem Fahrzeug befestigt.

Mit dem Fahrzeug sollte anschließend das Kabel durch einen Rohrschacht gezogen werden. Beim Einziehen des Kabels riss nun das Zugseil durch die plötzliche Krafteinwirkung des verwendeten Fahrzeuges ab, und traf dabei den in der Nähe stehenden Leasingarbeiter am Kopf. Der Arbeiter erlitt durch diesen Arbeitsunfall eine schwere Kopfverletzung und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann verbracht.

