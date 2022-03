Arbeitsunfall in Brixen

Brixen | Ein 42-jähriger Österreicher arbeitete am 02.03.2022 als Elektriker einer Fima in einem Privathaus in Brixen i. Thale. Beim Verlegen eines Kabels im noch unter Strom befindlichen Stromkasten dürfte es zu einem Kurzschluss gekommen sein. Durch den entstandenen Lichtbogen erlitt der 42-Jährige Verbrennungen unbestimmten Grade an beiden Händen.

Ein Kollege befreite den Verletzten aus dem Stromkreis und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Arbeiter musste ins BKH Kufstein gebracht werden.

