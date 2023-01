Arbeitsunfall bei Holzarbeiten in Kirchberg

Kirchberg | Am 14.01.2023 gegen 15:50 Uhr wurde im Zuge von Holzarbeiten ein 62-jähriger Österreicher in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Kirchberg verletzt. Der Waldarbeiter wollte mit der Motorsäge einen Holzstamm zerschneiden, wobei die Motorsäge im laufenden Zustand plötzlich zurückprallte und den Arbeiter im Bereich der Stirn verletzte. In weiter Folge verständigte dieser seine Tochter, welche die Rettungskette in Gang setzte. Der Arbeiter wurde von einem Rettungsteam vor Ort erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades vom NAH C4 in das BKH St. Johann geflogen.

PI Kirchberg in Tirol - Tel.Nr.: 059133 / 7205