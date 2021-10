„Arbeitstitel Kunstbühel“

Im Museum Kitzbühel wird am 22. Oktober die Ausstellung „Arbeitstitel Kunstbühel“ eröffnet. Zu sehen sind zum 750-Jahr-Jubiläum elf unterschiedliche Positionen von Künstlern mit besonderem Bezug zur Stadt.



Kitzbühel | Die beiden Kitzbüheler Künstler und Organisatoren der Kunstausstellung Matthias Bernhard und Wolfgang Capellari haben dafür extra eine Gemeinschaftsarbeit gemalt: eine großformatige Malerei für den überdachten Hof des Museums. Flora Zimmeter und Werner Kaligofsky zeigen Fotografien: Maximilian Bernhard wird mit Skulpturen das Geschichtete als Geschichte thematisieren. Stefan Klampfer widmet sich einem Stück farblich Geschichtetem, nämlich einem Teil freigelegter Wandmalerei im Museum und wird im Siebdruckverfahren Variationen davon erstellen. Michael Höpfner zeigt eine vom Kitzbüheler Horn ausgehend bis an die Bezirksgrenzen „erwanderte“ Fotoserie.

Weitere Künstler

Weiters werden in einer Fülle malerischer Positionen aktuell unterschiedlichste Zugänge sichtbar: Sophie Gogl mit einer objekthaften Malerei, Georg Dienz mit einem aus der Fotografie entwickelten Blick, Florian Nährer in einer installativen Erweiterung und Florian Neumayr in einer Individualisierung regionaler Motive.



In einer Gemeinschaftsinstallation bestehend aus Statements zu Kitzbühel, geschriebene oder in Form von Fundstücken, werden als Bonus Fotografien von Ruth Kaaserer gezeigt. Sie stammen aus der Sammlung der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann, welche auch Partner der Ausstellung sein wird. Zur Ausstellung erscheint ein von Stefan Klampfer gestalteter Katalog, welcher zu den Künstlergesprächen Anfang der Jahres 2022 präsentiert wird.

Die Ausstellung wird am Freitag, 22. Oktober, eröffnet und ist bis 16. April 2022 zu sehen.

Bild: „Arbeitstitel Kunstbühel“ ab 22. Oktober im Museum. Foto: Breitfellner