Arbeit hat sich bezahlt gemacht

Knapp zwei Monate vor dem offiziellen Beginn der Krampus- und Perchtenzeit luden die Oberndorfer „Stoin Toife“ bereits zu einem ersten Höhepunkt.



Oberndorf | Erst vor zwei Jahren wurde der Verein „Stoin-Toife“ gegründet. In den letzten Monaten wurde das „Vereinskammerl“ im Neuhauskeller umgebaut und renoviert. Zur Feier der Fertigstellung hatten sich die Toife etwas Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit sechs anderen Vereinen veranstalteten sie in der Neuhaus Rem in Oberndorf eine große Maskenausstellung. Mit dabei waren der Seinihonsa Koasapass, die Gruam Toife Seinehons, die Ferox Toife und der Inferno Pass aus Waidring sowie der Koasastoa Pass aus Ellmau und der Oipen Pass Kitzbühel.



Die 31 aktiven Mitglieder der Stoin Toife und die Vertreter der anderen Vereine steckten gut drei Wochen in die Vorbereitung der Ausstellung. Für die Kinder gab es Punsch und Stockbrot. Als der letzte Besucher die Ausstellung verließ, zogen die Toife eine überaus positive Bilanz. KA

Bild: Gemeinsam mit Vertretern anderer Passen aus dem Bezirk organisierten die „Stoin Toife“ eine aufwendige Ausstellung. Foto: Monika Pletzer