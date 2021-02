Anzeiger testet E-Auto

Kitzbühel | Am Montag konnte Anzeiger GF Peter Höbarth den VW ID.3 aus den Händen der Autoprofis aus Going, Werner und Luca Pletzer, übernehmen. Eine Woche lang wird uns das E-Modell von VW im Zeitungsalltag begleiten. Ob uns der Neue aus Wolfsburg begeistern mag lesen Sie in der Ausgabe vom 4. März im großen Anzeiger Praxistest. Soviel sei verraten – der Start war eindrucksvoll.

Bild: Ing. Werner Pletzer und Luca Pletzer übergaben an Anzeiger GF Peter Höbarth einen vollelekrtischen VW ID.3. Der wird eine Woche den Anzeiger Alltag begleiten und auf Alltagstauglichkeit getestet. Foto: Anzeiger