Anzeiger-Leser hautnah dabei

Der Kitzbüheler Anzeiger ermöglicht zehn Leserinnen und Lesern am Montag, 26. Juli, einen außergewöhnlichen Tag bei den Generali Open 2021.



Kitzbühel | Um einen Satz zu gewinnen muss man Spiele gewinnen. Nicht so beim Kitzbüheler Anzeiger. Mit etwas Glück aber ohne körperlichen Einsatz können Sie einen unvergesslichen Tag beim Generali Open 2021 in Kitzbühel gewinnen.



Zehn Anzeiger-Leser haben die Chance, eines dieser begehrten Tickets zu ergattern.

„Wir sorgen für Ihr leibliches Wohl, für die besten Aussichten während des Matches auf der Tribüne und einen gemütlichen Ausklang“, verspricht Peter Höbarth, Geschäftsführer des Kitzbüheler Anzeigers, der auch im Jahr 2019 bereits mit „seinen“ Lesern unterwegs war. Bei einer Führung durch das Tennisareal erfährt man Interessantes über die Turnierorganisation.

Turnierdirektor Alexander Antonitsch wird sich auch für die Anzeiger-Leser Zeit nehmen.

Senden Sie eine Mail mit dem Betreff „Anzeiger Tennistag“ an gewinnspiel@kitzanzeiger.at und schreiben Sie uns kurz, warum Sie gerne dabei wären. Bitte nicht vergessen den genauen Namen, Adresse und Telefonnummer anzuführen. Die Gewinner werden telefonisch verständigt und gebeten, die Tickets im Anzeiger-Büro (Achenweg 22, Kitzbühel) bis spätestens, 15. Juli, abzuholen.