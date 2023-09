Ansturm auf Knödel

Touristiker, Festwirte und Organisatoren jubeln – die 41. Auflage des St. Johanner Knödelfestes war wie gewohnt ein voller Erfolg.



St. Johann | Der längste Knödeltisch der Welt wurde heuer wieder gedeckt und der Andrang war trotz kühler Temperaturen und zeitweisem Nieselregen enorm. Die 12.500 Tickets waren bereits im Vorfeld alle verkauft und so wundert es nicht, dass auch die rund 30.000 Knödel restlos aufgegessen wurden.



Die insgesamt 18 St. Johanner Knödel-Wirte waren die Tage zuvor bereits im Dauereinsatz, um ihre 22 verschiedenen Variationen zu produzieren. Als pünktlich um 11 Uhr die Musikkapelle St. Johann schließlich durch die Speckbacherstraße zog und begleitet von den Hauptakteuren des 41. Knödelfestes das Spektakel eröffnete, war die Stimmung bereits bestens und alle Plätze entlag des 595 Meter langen Knödeltisches längst vergeben. Die acht Musikbühnen trugen ebenso zur Feierlaune bei, wie die unzähligen Polter- und Ausflugsgruppen, für die der Partymarathon erst spät in der Nacht beim „Knödelclubbing“ seinen Ausklang fand.



Der Termin für das 42. Knödelfest ist übrigens auch schon fix: Am 21. September 2024 wird in St. Johann wieder gefeiert. Der Ticketverkauf startet bereits im Frühjahr. Sabine Huber