Andreas Gabalier - Großes Anzeiger Gewinnspiel

Nach zweijähriger Pause kehrt er endlich wieder nach Kitzbühel zurück. Am 19. und 20. August gibt Andreas Gabalier wieder Gas. Der Kitzbüheler Anzeiger verlost Logentickets inklusive Getränken und Snacks für Samstagabend. GEWINNSPIEL



Kitzbühel | Ganz nach dem Motto "Verdammt lang her", dürfen die Fans nach zweijähriger Pause wieder in Kitzbühel begrüßt werden. Das Musikfestival Kitzbühel lädt alle musikbegeisterten Madln und Buam herzlich dazu ein, am 19. und 20. August gemeinsam mit Andreas Gabalier zu feiern.

Gemeinsam mit Freunden auf der Bühne

Andreas Gabalier hat sich gemeinsam mit Thomas Rass für seinen ersten OPEN-AIR Abend am 19. August 2022 im Tennisstadion Kitzbühel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der charismatische Stierer wird nicht allein auf der Bühne stehen, sondern die Fans mit dem deutschen Komiker Mario Barth durch einen unterhaltsamen Abend führen. Die befreundeten Musiker performen einerseits allein und andererseits gemeinsam mit Andreas Gabalier.

Festival-Highlight: Andreas Gabalier & Band

Am Samstag wird Andreas Gabalier mit seiner Band den Konzertbesuchern richtig einheizen. Mit seiner neuen Single "Bügel dein Dirndl gscheit auf" ist auch der Dresscode für die Besucherinnen und Besucher klar. Deshalb werden alle Gäste dazu eingeladen: "Rein in die Tracht und ab in die Gamsstadt".

Sieben Logentickets inklusive Getränken & Snacks

Der "Anzeiger" hat ein spezielles Zuckerl bereitgestellt. Wir verlosen für Samstag, 20.8. für Andreas Gabalier und Band sieben exklusive Logenplätze inklusive Getränken und Snacks. Die Gewinner werden verständigt und die Karten an der Abendkasse hinterlegt. Foto: Kitzmusik/Lobenwein