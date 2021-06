Alte Handwerkskunst erleben

Das Bauernhausmuseum Hinterobernau ist auch heuer wieder vom 1. Juni bis 15. Oktober geöffnet. Täglich von 13 – 17 Uhr, nur am Sonntag ist es geschlossen.



Kitzbühel | Wenn Sie auf der Sonnseite von Kitzbühel am Römerweg, unterhalb des Kitzbüheler Horns, entlang wandern, kommen Sie zum Bauernhaus-Museum Hinterobernau. Umgeben von saftigen Wiesen und grünen Wäldern liegt langgestreckt der verwitterte typische salzburg-tirolerische Einhof mit seinen Nebengebäuden, wie Waschküche, Kapelle, Backofen, Bienenhütte und Tenne.

Eigene Führung für Handy-Nutzer

Eine Fülle von Einrichtungsgegenständen, Gerätschaften und Werkzeugen gibt es zu besichtigen – der Besuch lohnt sich.

Außerdem wird den Besuchern eine einstündige Audio-Führung (auch in vier Fremdsprachen) mit einem ausführlichen Museumsführer angeboten, der nicht nur durch das Haus führt und die ausgestellten Objekte erklärt, sondern auch zusätzliche Hintergrundinformationen enthält, die das Leben am Bauernhof in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten zu verstehen helfen.



Für Handy-Nutzer wurde das App „hearonymus“ entwickelt, das ermöglicht, sich im Vorhinein, aber auch zum Nachlesen zu informieren. Der Verein Bauernhausmuseum Hinterobernau Kitzbühel ist laufend bemüht, das alte Gebäude zu erhalten und finanziert sich hauptsächlich durch den Besucher-Eintritt. Es wurde ein Corona-Konzept erstellt und nun freut sich der Verein mit den vorgeschriebenen Hygieneauflagen auch heuer wieder interessante Museumsbesuche zu ermöglichen.

Sondertermine gibt es auf Anfrage

Die Vereinsführung unter Obmann Willi Gianmoena freut sich über viele Besucher. Genauere Info, Sondertermine oder auch Anmeldungen: Tel. 0664/1321132 oder im Internet auf www.bauernmuseum-kitz.at

Bild: Das Bauernhausmuseum Hinterobernau in Kitzbühel hat nun wieder für Besucher geöffnet. Foto: privat