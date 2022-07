Alpinunfall mit Eigenverletzung in Erpfendorf

Erpfendorf | Am 22.07.2022, gegen 12:00 Uhr zog sich ein 63-jähriger Deutscher im Zuge einer geführten Canyoning-Tour im Gemeindegebiet Erpfendorf in der sogenannten Taxaklamm, trotz vorheriger Einweisung beim Rutschten über eine Felsrutsche in eine hüfthohe wassergefüllte Gumpe eine Verletzung am Sprunggelenk zu.

Auf Grund der starken Schmerzen war ein terrestrischer Abtransport aus der Klamm nicht durchführbar, weshalb eine Taubergung mit dem Notarzthubschrauber durchgeführt wurde. Anschließend wurde er in das BKH St Johann in Tirol zur weiteren Behandlung geflogen.

