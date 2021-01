Alpinunfall in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 24.01.2021 stieg eine vierköpfige Skitourengruppe (2 Österreicher im Alter von 46 und 47 Jahren und 2 Deutsche im Alter von 43 und 51 Jahren) östlich des Kitzbüheler Horns vom Raintal über das Achental zum Hornköpfl auf. Bei der anschließenden Abfahrt gegen 13:15 Uhr fuhr der 46-jährige Österreicher als erster der Gruppe über eine Geländekante am Ende des Achentals in einen ca. 40 Grad steilen, nordseitigen Hang ein.

Als ihm die 43-jährige Deutsche als zweite folgte, rutschte der Schnee unter ihren Schiern weg. Infolge rutschte sie ca. 80 Meter mit einer kleinen Lawine talwärts. Sie wurde nicht verschüttet, zog sich im Zuge des Sturzgeschehens jedoch Verletzungen im Bereich ihres rechten Knies zu und konnte deshalb ihre Abfahrt nicht mehr fortsetzen. Nach der Verständigung der Rettungskräfte per Mobiltelefon wurde die Verletzte vom Notarzthubschrauber geborgen und ins BKH nach St Johann iT eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die restliche Skitourengruppe blieb unverletzt.

