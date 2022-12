Alpinunfall in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Am 16.12.2022 gegen 10:00 Uhr fuhr ein 68-jähriger niederländischer Schifahrer im Schigebiet von Fieberbrunn entlang einer roten Piste talwärts. Etwa 50 m unterhalb der Bergstation kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Piste ab und prallte frontal gegen eine hölzerne Absicherung. Der Mann blieb bewusstlos liegen und wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Notarzthubschrauber in das BKH St. Johann verbracht.

