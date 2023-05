Alpenrallye startet neu durch

Unter dem Motto „Frischer Wind, bewährter Stil“ stellt sich die Kitzbüheler Alpenrallye heuer neu auf und geht mit vollem Elan in die 36. Auflage. 100 Teilnehmer werden erwartet, davon startet der Großteil in der Classic-Wertung.



Kitzbühel | Seit Jahrzehnten ist die Kitzbüheler Alpenrallye ein fester Termin im Oldtimer-Rallye-Kalender und erfreut sich anhaltender Beliebtheit. Um die Attraktivität der renommierten Veranstaltung auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten, wurde das Organisationsteam der Rallye durch engagierte Organisatoren des Kitzbüheler ATP-Tennis-Turniers verstärkt. Der neue Rallye-OK-Chef Florian Zinnagl ist als Schlüsselfigur des Tennisturnieres erfahren in der Event-Organisation. Für ihn stellt die Alpenrallye ein Herzensprojekt dar, das er in der Zukunft vorantreiben möchte. Neu an Bord ist heuer auch Stefan Arnreiter, der für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Online-Marketing verantwortlich ist.

18.500 PS stehen an der Startlinie

Neben den bestehenden Klassen feiert in diesem Jahr die Serie „Exceptional Cars“ ihr Debüt. Diese neue Wertungsklasse ermöglicht Besitzern von besonders exotischen sowie jungen Fahrzeugen eine Rallye-Teilnahme in einer separaten Gruppe. In Summe stehen heuer 100 exklusive Autos aus sieben Jahrzehnten, mit einer kumulierten Leistung von über 18.500 PS, an der Startlinie und lassen die Leidenschaft für Autos aufleben. Insgesamt gibt es vier Wertungsklassen, in denen die leidenschaftlichen Oldtimer-Piloten starten können. Auch Zuschauer kommen auf ihre Kosten und können entlang der Strecke Auto-Träume hautnah erleben.

Wie jedes Jahr macht die Kitzbüheler Alpenrallye auch diesmal ihrem Namen alle Ehre und bietet eine Strecke mit unvergleichlichem Panorama.

Motorsportspektakel für Jung und Alt

Von der beeindruckenden Felbertauernstraße über den hochalpinen Großglockner bis hin zum malerischen Chiemgau in Bayern erwartet die Teilnehmer auf der rund 600 Kilometer langen Rallye eine Vielzahl von Highlights. KA

Bilder: 1) Höhepunkte für Zuschauer: Beim Prolog am Donnerstag und dem Concours d‘Elegance am Samstag brausen die Oldtimer durch die Kitzbüheler Innenstadt. Ein Spektakel für alle Fans von Classic Cars. 2 + 3) Sportlicher Porsche oder gediegener Rolls Royce: Historische Fahrzeuge aus sieben Jahrzehnten sind bei der Kitzbüheler Alpenrallye zu sehen. Fotos: Ritsch