Alles für das Auto

Von A wie Auspuff bis Z wie Zündkerze: Auf der Suche nach Original- oder Ersatzteilen für Pkw und Motorrad ist AVZ Autoteile in St. Johann ein fachkundiger Ansprechpartner – für Privat- und Gewerbekunden.



US-Importwagen, asiatische Automarken, Fabrikate der europäischen Fahrzeugindustrie – für AVZ Autoteile macht das keinen Unterschied, denn das Unternehmen ist darauf spezialisiert, die Wünsche seiner Kunden professionell zu erfüllen.



Lager, Logistik, eine durchdachte Preispolitik und eine ausgeklügelte Software machen es möglich, dass Privat- und Gewerbekunden auf der Suche nach Original-, Verschleiß- und Ersatzteilen für Autos und Motorräder in AVZ Autoteile einen kompetenten Ansprechpartner finden. Geschulte Mitarbeiter stehen beratend zur Seite und behandeln jede Anfrage individuell.



In seinem Shop in der Salzburgerstraße wartet der St. Johanner Fachhändler mit einem breiten Sortiment auf. Durch stete und aktuelle Marktanalysen ist AVZ Autoteile immer am letzten Stand und kann auch jedes noch so schwer erhältliche Fahrzeugteil beschaffen – prompt, termingerecht und zu fairen Konditionen. Die gewünschten Waren werden per Nachtexpress angeliefert.



Die Waren werden direkt und von internationalen Partnern bezogen

Aus dem einstigen Zwei-Mann-Betrieb, der 2014 gegründet wurde, hat sich innerhalb weniger Jahre ein aufstrebendes, gut strukturiertes und technologisch äußerst fortschrittliches Unternehmen entwickelt. Mehr als 90 Prozent der Waren werden direkt und von internationalen Partnern bezogen. Mit 30 kompetenten Mitarbeitern an zwei Standorten in Tirol und Salzburg sowie einem umfassenden Online-Angebot für Autoteile und Zubehör bietet AVZ Autoteile alles rund um das Fahrzeug – kompetent, zuverlässig und unkompliziert.

+43-5352-64634

office@avz-autoteile.at

www.avz-autoteile.at