„Alles auf Schiene“ im RHI-Werk

Neuer Bahn Container-Terminal bringt 9.000 Container CO2-neutral auf die Bahn – weiterer „grüner“ Meilenstein am RHI Standort Hochfilzen.



Hochfilzen | RHI Magnesita, der Weltmarkführer für Feuerfestprodukte und -lösungen, weihte vor Kurzem den neuen Bahn Container-Terminal in Hochfilzen ein. Damit werden über 9.000 Container jährlich CO2-neutral auf die Schiene gebracht. Das spart über zehn LKW-Fahrten täglich bzw. über 3.000 LKW-Fahrten jährlich durch die umliegenden Gemeinden ein und bedeutet für die Region eine deutliche Verbesserung des Verkehrsaufkommens.



Von der Neuerung machten sich u.a. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe sowie Bürgermeister Konrad Walk selbst ein Bild vor Ort. „Damit uns der Kampf gegen die Klimakrise gelingt, müssen wir viele Hebel nutzen. Gerade im Verkehrsbereich liegt hier eine große Chance. RHI Magnesita leistet mit der umfangreichen Verlagerung ihres Gütertransportes von der Straße auf die Schiene einen wichtigen Beitrag fürs Klima und entlastet damit auch Anrainer von Lärm und Feinstaub. Ich freue mich, dass wir diese Vorhaben mit unserer Anschlussbahnförderung unterstützen konnten“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Investition als Bekenntnis zum Standort Hochfilzen

RHI Magnesita investiert mit dem neuen Bahn Container-Terminal bereits das zweite Mal seit 2019 in den Standort Hochfilzen. RHI Magnesita hat bereits rund 40 Millionen Euro in das Werk in Hochfilzen investiert - die größte Investition, die das Unternehmen in den letzten 30 Jahren in Österreich getätigt hat. Damit wurde u.a. der „Simone“-Förderstollen finanziert, der rund 200.000 Tonnen Rohmaterial mittels eines Förderbands zum Werk und auf die Bahn in Hochfilzen transportiert.

Bahn Container-Terminal kostete 1,3 Mio. Euro

Nun nahm RHI Magnesita wieder rund 1,3 Millionen Euro in die Hand, um mit dem neuen Bahn Container-Terminal eine weitere nachhaltige Transportlösung der Feuerfestprodukte anzubieten. Die Investitionen wurden auch vom Klimaschutzministerium mit der Förderung für Anschlussbahnen unterstützt.

Der neue Bahn Container-Terminal ermöglicht es nunmehr, die in Hochfilzen hergestellten Produkte CO2-neutral zu den Kunden in der ganzen Welt zu liefern. Das bedeutet nicht nur weniger Schwerverkehr auf den Straßen in der Region, sondern auch eine deutliche Verringerung des CO2-Ausstoßes – ein Plus für alle Einheimischen, Touristen und die Umwelt. Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita dazu: „Wir haben es nunmehr geschafft, schon über 50% unserer Produkte aus Hochfilzen per Bahn zu unseren Kunden zu transportieren. Die restlichen 50% spornen uns noch zusätzlich an, um in Innovation und Umweltschutz zu investieren.“

Hochfilzen ist einer der wichtigsten Standorte

„Hochfilzen gehört weltweit zu den wichtigsten Standorten der RHI Magnesita. Es wurde seit Monaten intensiv und nachhaltig in das Werk investiert. Wer einen Job mit Zukunft sucht wird bei uns fündig. Aktuell suchen wir noch zehn MitarbeiterInnen in der Produktion“, so Christoph Stock, Werksleiter der RHI Magnesita in Hochfilzen.

Bild: Ab sofort werden jährlich über 9.000 RHI-Container in Hochfilzen auf die Schiene gebracht. Foto: RHI/APA/Hautzinger