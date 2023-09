Alle Szenarien durchgespielt

Ein Starkwetterereignis war die Übungsannahme für eine groß angelegte Katastrophenschutzübung im Bezirk Kitzbühel. Sie ist zur Zufriedenheit der Einsatzkräfte verlaufen.



Kitzbühel | Lang anhaltende Regenschauer und Sturmböen von bis zu 140 Stundenkilometern: Die Mitarbeiter der Bezirkseinsatzleitung (BEL), der Gemeindeeinsatzleitungen (GEL) von Kitzbühel, Reith, Hopfgarten und Schwendt sowie der Blaulichtorganisationen mussten auf abgedeckte Hausdächer, umgefallene Bäume, Straßensperren, stehengebliebene Züge sowie Stromausfälle in mehreren Gemeinden reagieren. Vom Unwetterereignis betroffene Gebiete waren in der groß angelegten Übung der Bereich Pass Thurn bis nach Kössen sowie das Brixental.



In Kitzbühel bauten die verantwortlichen Stabsleute der Gemeindeeinsatzleitung die Einsatzzentrale in den Stadtwerken auf. Von dort aus wurden die verschiedenen Einsätze koordiniert – von der Räumung umgestürzter Bäume auf gesperrten Straßen bis zur Einrichtung eines Bürgertelefons zur Aufnahme von Schadensmeldungen. Mit Pressemeldungen und über soziale Medien wurde die Bevölkerung über flächendeckende Stromabschaltungen im Bezirk sowie über die Einstellung des öffentlichen Verkehrs informiert. In weiterer Folge wurde der Heimtransport von Schülern mit Taxis organisiert. Kitzbühels Gemeindeeinsatzleiter Alexander Gamper zeigte sich mit der Abwicklung zufrieden. Die gestellten Aufgaben waren durchaus eine Herausforderung, die wir aber gut meistern konnten.“



Lob kommt von Bezirkshauptmann Michael Berger: „Die Katastrophenschutzübung war erfolgreich und wir konnten Abläufe weiter professionalisieren. Wir sind im Bezirk gut vernetzt und können uns aufeinander verlassen.“ KA/ali

Bild: Einsatzzentrale der Gemeindeeinsatzleitung Kitzbühel in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Kitzbühel. Foto: Stadtgemeinde Kitzbühel/Obermoser