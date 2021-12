Ärzte und Apotheken-Notdienste am Wochenende

Kitzbühel, Aurach, Jochberg: Dr. Simon Gasteiger, Kitzbühel, Tel. 05356/64851. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr.

Kirchberg, Brixen, Reith: FR: Dr. Kristina Obermoser, Kirchberg, Tel. 05357/2803. Notdienst von 10-12 Uhr. SA und SO: Dr. Maria-Christiane Schwentner, Reith, Tel. 05356/63424. Notdienste von 10-12 Uhr.

Hopfgarten, Itter, Westendorf: FR: Dr. Hannes Müller, Hopfgarten, Tel. 05335/2590. Notdienst von 10-12 Uhr. SA und SO: Dr. Peter Georg Brajer, Westendorf, Tel. 05334/20820. Notdienst von 10-12 Uhr.

St. Johann, Kirchdorf, Oberndorf: FR: Dr. Franz Pistoja, Kirchdorf, Tel. 05352/62175. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr. SA und SO: Dr. Maria Isabella Thurner-Dag, Oberndorf, Tel. 05352/63555. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr.

Fieberbrunn, Waidring, Hochfilzen, St. Ulrich, St. Jakob: FR: Dr. Hannes Lechner, St. Ulrich, 05354/88823. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr. SA und SO: Dr. Karina Schwab, Fieberbrunn, Tel. 05354/56440. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr.

Going, Ellmau, Scheffau, Söll: FR: Dr. Barbara Kranebitter, Ellmau, Tel. 05358/2228. Notdienste von 10-12, 17-18 Uhr. SA und SO: Dr. Markus Muigg, Going, Tel. 05358/4066. Notdienste von 10-12, 17-18 Uhr.

Kössen, Schwendt, Walchsee: Dr. Andrea Ganster, Walchsee, Tel. 05374/5232. Notdienste von 9-11, 17-18 Uhr.

Zahnärztlicher Notdienst, Bezirk Kitzbühel: FR: Zahnarzt Thomas Polykarp Schilasky, Brixen, Tel. 05334/8820. Notdienst v. 9-11 Uhr. SA u. SO: DDr. Martin Trockenbacher, St. Johann, Tel. 05352/

63575. Notdienst von 9-11 Uhr.

Apotheken-Bereitschaftsdienst Kitzbühel: Bis Sonntag, 2. Jänner: Sonnberg-Apotheke, Kitzbüheler Straße 118, Kirchberg, Tel. 05357/20277. Ab Montag, 3. Jänner: Stadtapotheke, Mag. Sabina Oberacher Vorderstadt 15, Tel. 05356/62415.

Apotheken-Bereitschaftsdienst St. Johann: Terminkalender auf www.apotheke-stjohann.at

Tierärztlicher Notdienst, Bezirk Kitzbühel: Kleintiere: Notrufannahme: Tel. 0676/8850882444; Großtiere: Notdienst Betreuungstierarzt u. Dr. Manfred Vogl, Kirchdorf, Tel. 0664/4030167. www.tierarzt-notdienst.tirol/de