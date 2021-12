Ärzte und Apotheken-Notdienste am Wochenende

Kitzbühel, Aurach, Jochberg: Dr. Gerold Härting, Kitzbühel, Tel. 05356/601235. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr.

Kirchberg, Brixen, Reith: FR: Dr.Josef Tassenbacher, Kirchberg, Tel. 05357/3757. Notdienst von 10-12 Uhr. SA und SO: Dr. Peter Fuchs, Brixen, Tel. 05334/6060. Notdienst von 10-12 Uhr.

Hopfgarten, Itter, Westendorf: FR: Dr. Robert Mair, Hopfgarten, Tel. 05335/2000. Notdienst von 12-14 Uhr. SA und SO: Dr. Johann Peter Kröll, Westendorf, Tel. 05334/6727. Notdienst von 10-12 Uhr.

St. Johann, Kirchdorf, Oberndorf: FR: Dr. Gerhard Haas, St. Johann, Tel. 05352/63550. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr. SA und SO: Dr. Maria Krepper, St. Johann, Tel. 05352/20740. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr.

Fieberbrunn, Waidring, Hochfilzen, St. Ulrich, St. Jakob: FR: Dr. Manfred Klema, Waidring, Tel. 05353/5990. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr. SA und SO: Dr. Thomas Lahnsteiner, Fieberbrunn, Tel. 05354/56440. Notdienste von 10-11, 17-18 Uhr.

Going, Ellmau, Scheffau, Söll: FR: Dr. Lorenz Steinwender, Ellmau, Tel. 05358/2738. Notdienste von 10-12, 17-18 Uhr. SA und SO: Dr. Hans-Jörg Lechner, Scheffau, Tel. 05358/8618. Notdienste von 10-12, 17-18 Uhr.

Kössen, Schwendt, Walchsee: Dr. Martin Fahringer, Kössen, Tel. 05375/24560 oder 0664/

4450264. Notdienst v. 10-12 Uhr.

Zahnärztlicher Notdienst, Bezirk Kitzbühel: FR: Dr. Nicolás Heidler, 6361 Hopfgarten, Tel. 05335/40626. Notdienst von 9-11 Uhr. SA und SO: ZA Wolfgang Lüder, Kössen, Tel. 05375/2354. Notdienst von 9-11 Uhr.

Apotheken-Bereitschaftsdienst Kitzbühel: Bis Sonntag, 26. Dezember: Rosenapotheke, Mag. Koprowski-Koch, Jochberger Straße 5, Tel. 05356/62207. Ab Montag, 27. Dezember: Sonnberg-Apotheke, Kitzbüheler Straße 118, Kirchberg, Tel. 05357/20277.

Apotheken-Bereitschaftsdienst St. Johann: Terminkalender auf www.apotheke-stjohann.at

Tierärztlicher Notdienst, Bezirk Kitzbühel: Kleintiere: Notrufannahme: Tel. 0676/8850882444; Großtiere: Notdienst Betreuungstierarzt u. Dr. Manfred Vogl, Kirchdorf, Tel. 0664/4030167. www.tierarzt-notdienst.tirol/de