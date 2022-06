Adrenalin & Präzision gefordert

Abschlag vom Starthaus, einlochen in Mausefalle oder Steilhang, putten auf der Seidlalm: „Golf the Streif“ hieß es für zahlreiche Promis, Profis und Golf-Afficionados.



Kitzbühel | Die legendäre Streif-Attack präsentierte sich 2022 erstmalig unter neuem Namen. Für Kenner des Formats ein Pflichttermin, bei dem sich das Adrenalin der Streif mit der Präzision des Golfsports vermischt.



12 Löcher entlang der Abfahrtsrennstrecke warteten auf die Vierer-Flights. Der bestplatzierte Ball diente dabei als Referenz für den nächsten Schlag. Auf kurze Einkehr auf der Seidlalm folgte die anspruchsvolle Traverse – eine Schlüsselstelle für die weltbesten Rennläufer und wohl auch für die mutigen Streif-Golfer – Sieger ist das Team mit den wenigsten Schlägen. Für die Vor-Caddies kein ungefährliches Unterfangen – deshalb sind diese entlang der Strecke mit Helm ausgestattet.

Auch ein Hole in One, Longest Drive und Nearest to the Pin zahlen sich für die Spieler aus und werden mit Sonderpreisen prämiert.

Prominente Teilnehmer waren die französichen Skistars Tessa Worley, Jean-Baptiste Grange und Julien Lizeroux im Flight mit Jan Überall sowie Rodelweltmeister Tobias Schiegl, Fußball-Legende Roland Hattenberger, ehemaliges Tennistalent Thomas Weirather, SnowGolf Weltmeister Adi Hengstberger sowie Olympiasiegerin Hanni Weirather-Wenzl und Fritz Strobl.



Das Golf Festival Kitzbühel 2023 findet von 18. bis 25. Juni statt. Im Rahmen des 20. Jubiläums-Festivals wird das nächste „Golf the Streif“ am Donnerstag, 22. Juni, über die Bühne gehen. KA/ali

Bild: Harter Fight für französchisch-Tiroler Flight: Jean-Baptiste Grange, Tessa Worley, Julien Lizeroux und K.S.C. Generalsekretär Jan Überall (von links). Foto: Kitzbühel Tourismus/Hausberger