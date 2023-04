Adagio und Fuge im Konzert

Wer mit dem Titel Adagio und Fuge jenes Werk von Wolfgang Amadeus Mozart assoziiert, das unter dem Köchelverzeichnis 546 wohl bekannt ist, liegt richtig.



Kitzbühel | Die beiden Teile dieses Werkes werden in der Tat den Rahmen für das diesjährige Osterkonzert bilden.

Jedoch stehen die musikalischen Begriffe „Adagio“ und „Fuge“ diesmal nicht nur für sich, sondern auch als Synonyme für „gemächlich“ und „Flucht“. Es liegt in der Natur des Menschen, dort verweilen zu wollen, wo sich seine sanften, zärtlichen, und durchaus auch traurigen Empfindungen äußern können. So beschreibt Heinrich Christoph Koch in seinem Musiklexikon von 1802 das musikalische Kunstwort Adagio.



Die Fuge als musikalisches Kompositionsprinzip wiederum leitet sich ab vom lateinischen Wort Fuga und bedeutet in der direkten Übersetzung Flucht. Die Werke des Abends tragen allesamt diese Begriffe in ihren Übertiteln; Gustav Themel wird sie mit seinen Gedanken bestätigen.

Das Osterkonzert findet am Ostersonntag, 9. April, ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel statt. Kartenvorverkauf: Kitzbühel Tourismus, Tel. 05356/66660.

Bild: Osterkonzert in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel. Foto: Kulturreferat der Stadt Kitzbühel